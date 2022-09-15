Власти Запорожской области сообщили о пресечении попытки украинских войск провести разведку боем Фото: Александр КОЦ

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета местной администрации Владимир Рогов заявил, что украинским вооруженным формированиям не позволили провести разведку боем в Запорожской области.

"На линии боевого соприкосновения идет контрбатарейная борьба. В нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп была уничтожена, часть рассеяна и отброшена на исходные позиции", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что часть подразделений противника ликвидировали, остальные отступили.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.