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Общество14 сентября 2022 21:16

Суд в Москве ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

Ранее организация была оштрафована на 500 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Суд в Москве ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

Суд в Москве ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры ликвидировал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации", ранее оштрафованную на 500 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

"Исковые требование удовлетворены", - сказал собеседник РИА Новости в суде.

Ранее Московский городской суд ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал»* по иску столичной прокуратуры. До этого в ходе прений прокурор сообщил о непрозрачной финансовой деятельности центра. По его словам «Мемориал»* предоставляет неполные сведения о доходах и расходах. 28 декабря, Верховный суд принял решение удовлетворить иск о ликвидации правозащитного центра.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым запрещен на российской территории

*Организация, признанная в России иностранным агентом