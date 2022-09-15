Сейм Польши поддержал резолюцию с требованием выплат от Германии за ущерб от Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Как передает корреспондент РИА Новости, за принятие резолюции проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, ещё 15 воздержались.

В документе отмечается, что Польша «никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством», а также «никогда не отказывалось от претензий к немецкому государству».

Как писал сайт kp.ru, ранее лава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не отступит от своих намерений получить репарации от Германии за нанесенный ущерб в годы Второй мировой войны.

В прошлом году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в его стране будет создан специальный научно-исследовательский институт, который сосредоточится на усилиях по подсчету понесенного во время Второй Мировой войны ущерба и взысканию репараций с Германии.