В "Газпроме" заявили, что многие иностранные подрядчики обанкротились из-за санкций Фото: Архив "КП"

Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что западные санкции больно ударили по многим иностранным поставщикам российского ТЭК. Его слова приводит ТАСС.

"Многие компании, которые поставляли в "Газпром" - для них "Газпром" был монорынком, на сегодняшний день находятся в стадии банкротства. Это в первую очередь было ударом по ним. У них нет на сегодняшний день таких партнеров как "Газпром" и другие наши компании. Мы с вами работаем, развиваемся, живем. У нас есть абсолютная уверенность с точки зрения реализации своих проектов", - сказал он на Петербургском международном газовом форуме.

Ранее председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток» работает лишь на 20% своей проектной мощности в связи с санкциями в отношении России.

Как ранее писал сайт KP.RU, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что допускает полную остановку газопровода "Северный поток". Эксперт предположил, что такая ситуация может произойти при выявлении значительных повреждений после проведения техобслуживания последней работающей турбины.