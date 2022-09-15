Dennik N: более половины жителей Словакии поддерживают спецоперацию России на Украине

Более половины участников опроса в Словакии поддерживают Россию в конфликте на Украине. Об этом в среду, 14 сентября, сообщило братиславское сетевое издание Dennik N.

"Проведенный по заказу издания Dennik N Словацкой академией наук и агентствами MNFORCE и Seesame опрос содержал один вопрос - "Как бы вы хотели, чтобы закончилась война на Украине?" Из одной тысячи респондентов 20,6% ответили, что хотели бы, чтобы она завершилась ясной победой России, а 19,9% - ясной победой Украины. В целом победы РФ желает более половины опрошенных, победы Украины – около трети. Почти каждый пятый (17,9%) не готов ответить на данный вопрос", - приводит текст материала издания РИА Новости.

Опрос проводился в период с 15 августа по 5 сентября, в нем участвовали 1,1 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Словакия будет платить за российский газ в рублях, поскольку поставки голубого топлива в страну нельзя прекращать. Об этом заявил министр экономики республики Рихард Сулик. По словам Сулика, Братислава закупает у российской стороны около 85% от всего объема газа. Как отметил министр, диверсификация поставок голубого топлива нужна, однако на нее потребуется несколько лет.

До этого украинское издание "Европейская правда" заявило, что Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов. Отмечалось, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.