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В мире15 сентября 2022 0:38

Министерство культуры России не получало официальных документов от властей Польши на объекты культуры

В ведомстве также пояснили, что указанные ценности относятся к особой категории, так как их перевезли на территорию Советского Союза в качестве компенсаторной реституции
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Министерство культуры России не получало официальных документов от властей Польши на объекты культуры

Министерство культуры России не получало официальных документов от властей Польши на объекты культуры

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минкультуры России не поступало официальных претензий Польши на предметы искусства, хранящиеся в собрании музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

«На данный момент официальной претензии Польши на перемещённые культурные ценности в порядке, установленном этим законом, в адрес Минкультуры России не поступало», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В ведомстве также пояснили, что указанные ценности относятся к особой категории, так как их перевезли на территорию Советского Союза в качестве компенсаторной реституции.

Напомним, польский министр культуры страны Петр Глиньский заявил, что власти Польши потребовали от России вернуть семь предметов искусства, которые якобы были вывезены в СССР в годы Второй мировой войны.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него нет красных линий в экономических санкциях против России и выступил за ужесточение антироссийских рестрикций. "Для меня нет красных линий в экономических санкциях против России", - заявил политик в интервью немецкой газете Bild.