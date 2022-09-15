Министерство культуры России не получало официальных документов от властей Польши на объекты культуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минкультуры России не поступало официальных претензий Польши на предметы искусства, хранящиеся в собрании музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

«На данный момент официальной претензии Польши на перемещённые культурные ценности в порядке, установленном этим законом, в адрес Минкультуры России не поступало», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В ведомстве также пояснили, что указанные ценности относятся к особой категории, так как их перевезли на территорию Советского Союза в качестве компенсаторной реституции.

Напомним, польский министр культуры страны Петр Глиньский заявил, что власти Польши потребовали от России вернуть семь предметов искусства, которые якобы были вывезены в СССР в годы Второй мировой войны.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него нет красных линий в экономических санкциях против России и выступил за ужесточение антироссийских рестрикций. "Для меня нет красных линий в экономических санкциях против России", - заявил политик в интервью немецкой газете Bild.