Сенат США представил законопроект по внесению России в список спонсоров терроризма Фото: Евгения ГУСЕВА

Сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили законопроект, который в обход Госдепартамента вносит Россию в список стран - спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

"Мы прекрасно понимаем, что администрация [президента США Джо Байдена] придерживается другой точки зрения по этому вопросу. Со всем уважением, я с этим не согласен", - сказал Блюменталь на пресс-конференции, посвященной данному законопроекту.

По его утверждению, Россия якобы "заслужила право" быть включенной "в клуб изгоев, в который входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия".

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он нужным включить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

Как рассказывал сайт KP.RU, Совбез РФ считает “безумием” идею признать Россию "спонсором терроризма". Это попытка компенсировать неудачу санкционной политики, считает замсекретаря Совбеза Юрий Коков.

До этого KP.RU писал о мнении официального представителя МИД РФ по поводу включения со стороны Вашингтона России в список стран “государств-спонсоров” терроризма. Она считает, что это нужно сегодня для информационно-пропагандисткой деятельности Вашингтона.