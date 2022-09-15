Япония в августе 2022 года увеличила импорт СПГ из РФ на 211% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония в августе 2022 года нарастила импорт сниженного природного газа из России на 211,2% по сравнению с августом 2021 года, вместе с этим объем импорта нефти за аналогичный период в годовом выражении сократился на 20,3%.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику, обнародованную японским министерством финансов.

Кроме того сообщается, что импорт российского угля в августе снизился на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Импорт руды, напротив, вырос за отчетный период на 44,9%.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором проекта "Сахалин – 2" вместо нынешней Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах, станет российская компания, юридическое лицо со статусом ООО. Согласно тексту указа иностранные участники проекта имеют шанс получить в новом операторе проекта доли, аналогичные их участию в "Сахалине – 2". Если же это не сложится, то их доли будут проданы новым участникам проекта, а вырученные средства от продажи будут зачислены на специальные счета акционеров нынешнего проекта.