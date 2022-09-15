Что произошло в ночь на 15 сентября

Читатели Der Spiegel раскритиковали фон дер Ляйен за слова о «наказании России» Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Der Spiegel подвергли критике председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её слов о «наказании» России. В своём выступлении перед Европарламентом фон дер Ляйен призвала сохранять антироссийские санкции.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии с 20:00 (19:00 мск) 14 сентября 2022 года.

Президент России Владимир Путин так и не признал, что начать специальную военную операцию на Украине было ошибкой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с российским лидером. Глава германского правительства рассказал, что в разговоре с Путиным призвал его «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины».

Кортеж президента Украины Зеленского попал в ДТП в Киеве, сам украинский лидер не получил серьезных травм, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Минэкономразвития придумало, как заинтересовать иностранцев, которые по каким-то причинам вдруг захотят постоянно жить в России или вести здесь бизнес, но по действующему законодательству не имеют для этого никаких оснований. Они не родились в РФ или РСФСР, не являются носителями русского языка, не являются ни беженцами, ни высоковалифицированными специалистами. Все, что у них есть — это деньги. Много денег. Вот для них и разработан новый законопроект, позволяющий приобрести российский вид на жительство. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

Поставки Соединенными Штатами Украине баллистических ракет ATACMS могут втянуть Вашингтон в военный конфликта с Россией, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Если Киев получит от США ракеты ATACMS, то под угрозу могут попасть крупные российские города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ, предупредил посол.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.заявила, что значительная часть делегации, сопровождающей министра иностранных дел Сергея Лаврова, не получила визы США для посещения Генеральной ассамблеи ООН.

Эта история наделала много шума в 2005 году, когда стало известно о том, что 11-летняя московская школьница Валя Исаева забеременела от 19-летнего гастарбайтера Хабиба Патахонова. Уроженец Таджикистана приехал на заработки в Москву, снял комнату в их квартире и совратил малолетку. 11 сентября Вале Исаевой исполнилось 28 лет. Мы позвонили ей, чтобы узнать новости. Оказалось, страсти в жизни Вали не утихают… Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой в четвертый раз и собирается разводиться.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала гнев читателей французской газеты Le Figaro заявлением о том, что сейчас не время "мириться" с Россией.

Зеленский вновь опубликовал фото украинского солдата с символикой СС на экипировке. Фотография сделана в городе Изюме Харьковской области. На ней запечатлен украинский военный, повернувшийся спиной к президенту. На его экипировке видна эмблема дивизии СС "Мертвая голова".

Сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили законопроект, который в обход Госдепартамента вносит Россию в список стран - спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.