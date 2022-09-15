Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 сентября 2022 4:18

Анна Попова сообщила, что в России ситуация стабильна по всем инфекциям

Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг обстановки
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Анна Попова

Анна Попова

Фото: Иван МАКЕЕВ

В России сохраняется стабильная ситуация по всем инфекциям. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду, 14 сентября 2022 года.

По ее словам, возглавляемое ей ведомство ведет постоянный мониторинг обстановки.

"Мы провели мониторинг, анализируем, и вот здесь ситуация стабильна", - подчеркнула Попова.

Напомним, в ходе той же беседы Анна Попова сообщила российскому лидеру, что в России пока не вводят обязательное ношение масок в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В настоящее время Роспотребнадзор занимается информационно-просветительской работой, уточнила руководитель ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев назвал "очень смелым" заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем.