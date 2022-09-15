Анна Попова сообщила, что в России ситуация стабильна по всем инфекциям

Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

В России сохраняется стабильная ситуация по всем инфекциям. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду, 14 сентября 2022 года.

По ее словам, возглавляемое ей ведомство ведет постоянный мониторинг обстановки.

"Мы провели мониторинг, анализируем, и вот здесь ситуация стабильна", - подчеркнула Попова.

Напомним, в ходе той же беседы Анна Попова сообщила российскому лидеру, что в России пока не вводят обязательное ношение масок в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В настоящее время Роспотребнадзор занимается информационно-просветительской работой, уточнила руководитель ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев назвал "очень смелым" заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем.