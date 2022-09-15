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Политика15 сентября 2022 4:36

National Interest: в Евросоюзе начинается битва за российскую нефть

В случае введения потолка цен она только усилится
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Гипотетическое введение потолка цен на нефть добавит головной боли западным лидерам

Гипотетическое введение потолка цен на нефть добавит головной боли западным лидерам

Фото: REUTERS

В Европейском союзе начинается битва за российскую нефть, и в случае введения потолка стоимости энергоресурса она только усилится. Такую оценку событий привел журналист Блейз Малли в публикации для издания The National Interest.

По его оценке, если страны G7 все-таки реализуют инициативу по установке максимальной планки цены энергоресурса, то это приведет к дальнейшему росту цены на черное золото, так как российский лидер Владимир Путин предупредил, что Россия не планирует продавать нефть на нерыночных условиях.

"Если Путин решит прекратить экспорт в страны, которые вводят ограничения до декабря, цены на нефть снова вырастут, создавая политическую головную боль для Байдена в преддверии приближающихся промежуточных выборов", - заключил журналист.

В то же самое время Москва может продолжить реализовывать нефть в страны, которые не присоединились к указанным антироссийским санкциям.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин прокомментировал инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ. По оценке российского лидера - это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышениям цен.

Российский лидер также призвал европейских лидеров одуматься, говоря об инициативе введения потолка цен на газ. Глава государства подчеркнул, что РФ не будет поставлять энергоресурсы на нерыночных условиях.