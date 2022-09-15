National Interest: в Евросоюзе начинается битва за российскую нефть

Гипотетическое введение потолка цен на нефть добавит головной боли западным лидерам Фото: REUTERS

В Европейском союзе начинается битва за российскую нефть, и в случае введения потолка стоимости энергоресурса она только усилится. Такую оценку событий привел журналист Блейз Малли в публикации для издания The National Interest.

По его оценке, если страны G7 все-таки реализуют инициативу по установке максимальной планки цены энергоресурса, то это приведет к дальнейшему росту цены на черное золото, так как российский лидер Владимир Путин предупредил, что Россия не планирует продавать нефть на нерыночных условиях.

"Если Путин решит прекратить экспорт в страны, которые вводят ограничения до декабря, цены на нефть снова вырастут, создавая политическую головную боль для Байдена в преддверии приближающихся промежуточных выборов", - заключил журналист.

В то же самое время Москва может продолжить реализовывать нефть в страны, которые не присоединились к указанным антироссийским санкциям.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин прокомментировал инициативу западных стран по введению потолка цен на российский газ. По оценке российского лидера - это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышениям цен.

Российский лидер также призвал европейских лидеров одуматься, говоря об инициативе введения потолка цен на газ. Глава государства подчеркнул, что РФ не будет поставлять энергоресурсы на нерыночных условиях.