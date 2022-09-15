FAZ: в Германии прогнозируют сотни смертей в случае повсеместного отключения электричества

В случае блэкаута Германию охватят хаос, грабежи и пожары Фото: REUTERS

Повсеместное отключение электричества в Германии приведет к сотням смертей в первые же дни. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Предполагаемый вариант развития событий рассматривает такую ситуацию в спрогнозирован в районе Райнгау-Таунус на федеральной земле Гессен.

Аналитики полагают, что только в первые 96 часов там погибнут более 400 человек, причиной чему станет воцарившийся хаос.

Согласно прогнозу, через два часа перестанут работать охранные и пожарные сигнализации, через восемь – средства связи аварийных служб, через сутки – очистные сооружения.

В результате, в течение четырех суток территорию охватят грабежи и пожары, что нанесет району ущерб порядка в 200 млн евро, говорится в публикации.

Население также останется без мобильной связи, интернета и бензина, ожидают аналитики.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предупредил о возможности полного блэкаута в Германии, который может произойти предстоящей зимой в случае, если не будет продлена работа трех оставшихся атомных электростанций.

По его словам, если немецкое правительство продолжит по идеологическим мотивам "придерживаться выхода из атомной энергетики", то Германии грозит блэкаут уже в начале 2023 года.