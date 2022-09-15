В SuperJob перечислили выплаты, которые положены работнику по сокращению Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, какие выплаты положены работнику при увольнении по сокращению.

Человек должен получить зарплату за фактически отработанное время, включая положенные ему премии, если таковые были предусмотрены.

Сотруднику положены компенсации за неиспользованные дни, если таковые имеются. Помимо этого, выплачивается выходное пособие за один месяц. Обычно эта сумма в размере среднемесячной зарплаты.

Пособие считается компенсацией на время поиска новой работы.

Кстати, если человек не нашел работу спустя два месяца после увольнения, то он может вернуться к экс-работодателю и потребовать содержание еще на месяц.

Бывают исключения, тогда работодатель обязан выплатить среднемесячный заработок и за третий месяц с момента сокращения.

- Это решение принимается службой занятости населения. Основное условие – работник должен встать на учет по безработице в течении 14 дней. И два месяца подряд он получает отказы у других работодателей, - заключила эксперт в беседе с RT.

Ранее депутат ГД Нилов объяснил, почему тема законодательного введения 4-дневной рабочей недели в России неактуальна. Но рано или поздно этот проект будет реализован, сообщает телеканал "360".

- Вопрос перспективы четырехдневки обсуждается уже третий год, однако за это время никаких конкретных решений не принималось, официальных распоряжений даже на проработку возможности введения сокращенной рабочей недели не было, - отметил парламентарий "Известиям".