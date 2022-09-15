Россия добьется завершения конфликта на Украине на поле боя, считает эксперт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершение конфликта на Украине зависит от успехов российских войск на поле боя. Соответствующее мнение выразил старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян в беседе с РИА Новости.

Эксперт обратил внимание, что Киев отказывается вести переговоры с Россией, что только оттягивает окончание боевых действий. Однако, эта ситуация кардинальным образом изменится на фоне успехов Вооруженных сил РФ, уверен аналитик.

"Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта", - аргументировал Хаоян.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока все изначально заявленные цели не будут достигнуты.

Напомним, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что Соединенные Штаты продолжают милитаризацию киевского режима, толкая его на новые преступления. Однако, несмотря на это, все цели российской специальной военной операции будут выполнены, подчеркнул спикер нижней палаты парламента.