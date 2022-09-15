В Москве объем выдачи семейной ипотеки вырос в 2,4 раза Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне все активнее берут жилищные кредиты по программе семейной ипотеки. С января по июль 2022 года в Москве было выдано 11,2 тыс. льготных кредитов. Этот показатель в 2,4 раза превышает тот, что была в аналогичном периоде 2021 года.

Такой интерес объясняется просто – условия по «Семейной ипотеке» выгоднее, чем стандартные программы. Более низкие ставки позволяют рассматривать широкий выбор объектов, за счет снижения платежа.

Если говорить про общий ипотечный портфель всех российских банков по указанной программе, то Москва занимает долю в 23,7%, передает РИАМО.

А вот ждать, что в России появится нулевая ипотека, не стоит. Такая программа потребует слишком большой поддержки со стороны бюджета, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если говорить о стандартных программах, то эксперты отмечают, что кредиты на покупку недвижимости практически перестали выдаваться, а одобренные заявки по большей части не используются. В ожидании падения цен на рынке недвижимости ипотечное кредитование практически прекратилось, ссуды берут лишь те, у кого «горит», сообщает «Свободная пресса».