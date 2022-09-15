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В мире15 сентября 2022 7:13

Председатель ЕК прибыла в Киев на переговоры по экономическому сближению и евроинтеграции Украины

Это уже третий визит в Украину с 24 февраля, заявляет глава ЕК
Владимир РОМАНЕНКО
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Фото: REUTERS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам экономического сближения и евроинтеграции Украины. Об этом она сообщила в своем Twitter. По словам главы ЕК, это уж третий визит в Украину с начала конфликта.

"Я буду обсуждать с президентом Зеленским и премьером Шмыгалем то, как продолжать обеспечивать сближение наших экономик и народов, пока Украина движется к вступлению в ЕС", - пишет фон дер Ляйен.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз. Конкретные сроки он не озвучил, опасаясь, что процесс начнут сознательно тормозить в ЕС, испугавшись намерений Киева. 28 февраля президент Украины подписал заявление на вступление страны в ЕС, а в июне Киев получил статус кандидата на вступление в союз.