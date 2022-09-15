Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не питает надежд по поводу назначения нового посла Соединенных Штатов в России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 15 сентября 2022 года.

"Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет", - ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент США Джо Байден определился с кандидатурой нового посла в России. Им станет Линн Трейси, которая до этого возглавляла американское диппредставительство в Армении.

Напомним, посол Соединенных Штатов Джон Салливан в начале сентября завершил свою работу в качестве руководителя американского диппредставительства в России и покинул Москву.

В сообщении отмечается, что Салливан вернулся в США. До прибытия его преемника обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять дипломат Элизабет Руд. Чем именно Салливан планируется заниматься далее, не уточняется.