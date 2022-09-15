Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдонан на саммите ШОС, который стартовал в Самарканде 15 сентября, обсудят зерновую сделку. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В числе вопросов, которые планируют обговорить главы РФ и Турции, реализация сделки и ее эффективность.

"Президент Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что действия Запада по зерновой сделке являются наглым обманом, так как большая часть продовольствия с Украины поставляется в Евросоюз, а не в развивающиеся страны.

Глава государства подчеркнул, что западные лидеры только прикрываются интересами развивающихся стран, а на деле действуют ради собственной выгоды. При этом цены на зерно в мире продолжают расти.