Песков: Владимир Путин и Си Цзиньпин все время были на связи

Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время оставались на связи и пандемия коронавируса им в этом не помешала. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 сентября 2022 года.

"Отсутствие возможности из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов, лидеры все время были на связи", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, никаких препятствий для развития российско-китайских отношений в эти годы не возникало.

Напомним, Владимир Путин проводит встречу с Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартовал в узбекском Самарканде в четверг, 15 сентября 2022 года. Подробности переговоров лидеров России и Китая можно узнать в онлайн-трансляции на сайт KP.RU.