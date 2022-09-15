Песков заявил, что россиянам стало сложнее получить шенгенскую визу

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянам стало сложнее получить шенгенскую визу фоне антироссийских санкций Запада. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 сентября 2022 года.

"Есть серьезные усложнения в процессе получения виз, связанные с выходом европейцев из соответствующего соглашения",- уточнил официальный представитель Кремля, добавив, что тем самым Евросоюз продолжил "деструктивную антироссийскую линию".

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не планирует зеркальный ответ на эти враждебные действия. По его словам, действия российских властей будут продиктованы государственными интересами.

Как ранее писал сайт KP.RU, страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме. Соответствующие меры начали действовать с 12 сентября 2022 года.