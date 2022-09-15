Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый постпред Евросоюза прибыл в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Маркус Эдерер, ранее возглавлявший представительство Евросоюза в России, покинул свой пост в начале сентября 2022 года и уехал из РФ. Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в скором времени покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет.

"У нас же есть постпредство Евросоюза, и, что самое главное, прибыл новый постпред, которому предоставили возможность здесь работать", - рассказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в скором времени покинет Брюссель в связи с окончанием командировки, которая продлилась 17 лет, об этом сообщал сайт KP.RU .

Также ранее постпред Чижов заявил, что Евросоюз приблизился к пределам возможного по санкциям против России.