16 сентября 2022 года, в 12:00 будет проходить гражданская панихида и отпевание. После Владимира Николаевича похоронят на Троекуровском кладбище Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Церемония похорон главного редактора “Комсомольской правды” Владимира Николаевича Сунгоркина состоится 16 сентября 2022 года на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил шеф-редактор газеты Евгений Сазонов.

Завтра, 16 сентября 2022 года, в 12:00 будет проходить гражданская панихида и отпевание. После Владимира Николаевича похоронят на Троекуровском кладбище на аллее журналистов рядом с Андреем Стениным, Михаилом Зеленским, Агатом Лысенко и Сергеем Доренко.

Сегодня, 15 сентября, тело Владимира Николаевича доставят в Москву из Приморского края, уточнил шеф-редактор. Там, в самом восточном регионе России скончался Владимир Сунгоркин от инсульта во время экспедиции, в которой он собирал материалы для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Владимиру Николаевичу было 68 лет. Главный редактор “Комсомольской правды” начал свою карьеру в газете в 1976 году, сразу после университета, в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Начинал он обычным корреспондентом и в 1997 году был назначен главным редактором.

За свою жизнь, как настоящий профессионал, Владимир Сунгоркин был удостоен множества наград:1981 г. – медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали», 1981 г. – медаль – «За трудовое отличие», 1985 г. – орден «Знак Почета», 1986 г. – лауреат Премии «Ленинского комсомола», 2003 г. - "Медиаменеджер России" в номинации "Печатные СМИ", 2018 г. - Заслуженный журналист России, 2021 г. - лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" в категории "Легенда российской журналистики".