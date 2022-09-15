"Зенит" впервые в сезоне проиграл, уступив в Кубке России "Крыльям Советов"

"Зенит" проиграл самарским "Крыльям Советов" 0:2. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты петербургского "Зенита" проиграли 14 сентября самарским "Крыльям Советов" в выездной игре 2 тура группового этапа Кубка России, сообщает "КП-Спорт". Поединок, прошедший на поле "Крыльев", завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голы у волжан забили Дмитрий Цыпченко (83) и Максим Глушенков (90+2 минута матча). Кроме того, "Зенит" с 77-й минуты играл в меньшинстве из-за того, что вторую желтую карточку получил атакующий защитник Клаудиньо.

Для "Зенита" это поражение стало первым с 21 мая 2022 года. Тогда в выездной игре 30 тура "сине-бело-голубые" проиграли "Нижнему Новгороду".

Теперь "Крылья Советов" с 3 очками - лидеры группы В Кубка России. У "Зенита" столько же баллов, но - третье место. Следующий матч в турнире "Крылья" проведут с воронежским "Факелом", а у "Зенита" - поединок против "Спартака".

Отметим, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Шерифа" в Лиге Европы, Хвича установил рекорд в Лиге Чемпионов, а "Спартак" в матче 2 тура Кубка России примет дома воронежский "Факел".