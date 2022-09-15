В России выявлено 56 126 случаев заражения коронавирусом на 15 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Свыше 56 тысяч новых случаев COVID-19 выявлены в России за последние сутки, умерли 99 человек, об этом журналистам рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По информации штаба, за сутки в стране были госпитализированы 4108 человек, что на 8,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечается в 25 субъектах, сокращение - в 56 регионах страны, ситуация осталась неизменной в четырех регионах страны.

"Выздоровело за сутки 49 752 человека, что на 1% меньше по сравнению с 14 сентября 2022 года. Зарегистрировано 56 126 новых случаев коронавируса. Умерло за сутки 99 человек", - уточняется в сообщении оперштаба.

Напомним, неделей ранее - 8 сентября 2022 - в России было выявлено 50 618 случаев заражения коронавирусом. Выписано в связи с выздоровлением было 50 293 человека, об этом сообщал сайт KP.RU.

Также ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что нет научных предпосылок, чтобы считать, что пандемия закончится на омикрон-штамме. Ученый пояснял, что людям придется проходить вакцинацию или переболеть ковидом не один раз, чтобы иметь достаточно антител, защищающих от новых мутаций.