Песков заявил, что гарантии безопасности Украине может дать только Киев

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал так называемый проект гарантий безопасности Украины, представленный офисом главы Незалежной Владимира Зеленского.

По словам официального представителя Кремля, свою безопасность может обеспечить только непосредственно сам Киев.

"Гарантии безопасности Украины может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность ситуации для него", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, офис украинского президента представил во вторник, 13 сентября, проект по гарантиям безопасности Украины, попросив выступить в качестве гарантов Киев США, страны Европейского союза, Великобританию, а также Австралию и Турцию.

Документ получил название "Киевский договор по безопасности". Он предусматривает заключение двусторонних соглашений в области безопасности для всех его участников.