12 единиц оборудования на 5 миллионов рублей поступило в Новочебоксарскую больницу

В ходе реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Новочебоксарской городской больницы получило тренажеры для реабилитации пациентов в острейшем и остром периодах инсульта.

Инсульт – один из основных виновников смерти. Многие люди, сумев его пережить, становятся инвалидами. По статистическим данным за первое полугодие текущего года в Чувашии сосудистые заболевания головного мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней системы кровообращения (39,6%) и общей смертности населения (14,6%).

Для максимально успешного лечения заболевания пациентам необходим не только общий врачебный курс, но комплекс оздоровительных мероприятий для восстановления организма. Оборудование, которое поступило в Новочебоксарскую больницу, можно использовать для восстановление здоровья пациентов сразу после приступа. Незамедлительная терапия во многих случаях предотвращает развитие острых осложнений и вторичных патологий.

Тренажеры оборудованы надежными защитными элементами. Они уберегут пациентов от травм в случае неожиданного падения. Также приобретены специализированные подъемники, приборы для проведения кинезотерапии, аппараты для роботизированной механотерапии верхних и нижних конечностей, тренажер для разработки суставов пальцев, восстановления мелкой моторики кисти.

Заведующий отделением Григорий Колесников рассказал, что лечебно-реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление больного, проводятся с участием мультидисциплинарной бригады. Это позволяет добиться максимально возможных результатов лечения. Для получения благоприятного результата начинать реабилитацию необходимо как можно раньше.

«Ранняя реабилитация и внедрение мультидисциплинарной бригады в реабилитацию пациентов, перенесших инсульт, способствует положительной динамике неврологических нарушений у пациентов с различными типами инсульта, улучшает качество жизни: это и самообслуживание, и передвижение в пространстве, и функциональная активность. Например, с помощью реабилитационного подвеса «Орторент», мы будем проводить безопасную двигательную терапию с одновременным снижением осевой нагрузки на позвоночник и нижние конечности», – пояснил Григорий Колесников.