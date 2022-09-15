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Политика15 сентября 2022 9:03

Die Welt: Шольц разозлил США отказом поставлять Украине танки и БМП

Немецкие журналисты полагают, что Вашингтон теперь ставит под сомнение лояльность Берлина Киеву
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц разозлил Белый дом заявлением о том, что Берлин не будет поставлять Киеву танки и боевые машины пехоты (БМП), так как Соединенные Штаты этого не делают. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

"Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США", - говорится в публикации.

Немецкие журналисты полагают, что США теперь ставят под сомнение лояльность Германии Украине. Все предыдущие поставки вооружений киевскому режимы были связаны, в первую очередь, именно с давлением Вашингтона, заключает издание.

Напомним, Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет предпринимать односторонние действия в вопросе поставок вооружения Украине - только вместе с союзниками.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что разочарован решением Германии не предоставлять Киеву танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.