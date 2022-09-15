Жители Чувашии могут выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии

В Чувашии на базе Республиканского кардиологического диспансера действует Центр управления сердечно-сосудистыми рисками, созданный в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Работа центра направлена на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение качества жизни пациентов, увеличения продолжительности жизни.

Как говорит заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов, с начала 2022 года благодаря диспансеризации удалось выявить более 5 000 новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний. И сегодня на базе Центра управления сердечно-сосудистыми рисками состоит около 23 000 пациентов, из них более 2 000 проконсультированы очно специалистами Центра.

Данный Центр работает по шести направлениям. Пациенты с наиболее сложным течением заболеваний приглашаются для дополнительных исследований, корректировки лечения, направления для оказания оперативной специализированной высокотехнологичной медицинской помощи как в условиях республиканских, так и федеральных клиник. Кроме того, в Центре проводится забор медицинских анализов, здесь же имеется единственный в республике уникальный прибор сфигмометр, который позволяет проводить скрининг сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии.

Как отмечает заместитель главного врача по медицинской части Республиканского кардиодиспансера и руководитель Центра Александра Дубова, Центр позволяет заблаговременно обратить внимание на проблему, предпринять профилактические меры и снизить риски развития и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.