В Свердловской области педагог издаст учебник по программированию для слепых учеников

Педагог создаст новый учебник для незрячих детей. Фото: Ольга Супонева

В Свердловской области учитель Марина Ятченко намерена написать учебное пособие по программированию для незрячих детей. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

За помощью автор учебника обратилась к губернатору региона Евгению Куйвашеву. Педагог рассказала, что учит детей в секциях по программированию и мобильной разработке уже несколько лет.

В новом учебном году Марина Ятченко набрала для обучения группу незрячих учеников – в нее входят 14 школьников. Она намерена принять участие в конкурсе на получение гранта для финансирование проекта «Доступный код» и издать собственное учебное пособие.

В ответ губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил педагога за значимый труд, и пообещал, что региональной министерство образования и молодежной политики поддержат проект по созданию учебного пособия.

Отметим, что сейчас в Свердловской области адаптированные для слепых детей учебные программы используют в школе-интернате в Верхней Пышме и школе-интернате «№10 в Екатеринбурге.