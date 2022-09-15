Жозеп Боррель уже говорил о том, что в ЕС устали от последствий конфликта на Украине Фото: REUTERS

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo сказал, что часть европейцев хочет прекратить конфликт на Украине из-за серьезности последствий и роста цен, в частности, высказываются инициативы прекратить поддержку Киева.

"Искушение отказаться от поддержки Украины есть у части европейского общества, они хотят прекратить конфликт, потому что не удается выдержать его последствия и рост цен. Мы должны бороться с этим образом мыслей", — заявил Боррель.

Сам же дипломат выступает за то, чтобы продолжать поддержку Украины и “не давать слабину”, потому что разрешение этого конфликта, по его мнению, может произойти только военным путем.

"Я не хочу конфликта, но ясно, что его выиграют на поле боя, дипломатия застряла", - заключил Боррель.

Напомним, Жозеп Боррель уже говорил о том, что в ЕС устали от последствий конфликта на Украине, ранее об этом писали на сайте KP.RU. По словам дипломата, для вступления в мирные переговоры должны быть определенные условия, которые, в свою очередь, зависят в большей степени от Киева.