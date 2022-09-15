Аналитик Хаоян считает, что Китай не готов быть посредником между Россией и Украиной

В Китае считают что ситуацию на Украине следует урегулировать прямыми переговорами Москвы и Киева Фото: REUTERS

Китай не готов быть посредником в переговорах России и Украины, так как считает, что конфликт необходимо урегулировать путем прямых контактов Москвы и Киева. Соответствующее заявление сделал старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян в беседе с РИА Новости.

По его словам, Пекин всегда был стратегическим партнером Москвы. При этом вина за текущую ситуацию в Незалежной лежит на Западе и Соединенных Штатах, которые не прекращают "подливать масла в огонь", уточнил аналитик.

"Китай считает, что конфликт между Россией и Украиной не должен был разгореться, а любые проблемы должны быть решены путем переговоров между двумя сторонами", - заключил Хаоян.

Как ранее писал сайт KP.RU, Чэнь Хаоян выразил мнение, что завершение конфликта на Украине зависит от успехов российских войск на поле боя, которые заставят Киев пойти на переговоры.

Напомним, китайские журналисты пришли к выводу, что страны Запада во главе с США безуспешно пытаются представить Украину "стороной добра", но это выглядит абсурдно. В частности, названа "глупой" попытка Запада выдать Киев, спровоцировавший конфликт, за "гаранта мира" и "воплощение справедливости".