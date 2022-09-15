Глава Приамурья Василий Орлов: «В ближайшие три года планируем открыть 134 «Школьных кафе»

Почти в половине амурских школ появятся школьные кафе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школьные кафе – совершенно новый формат, который приходит на смену традиционным столовым. В Амурской области до 2025 года они появятся почти в половине школ региона. Областное министерство образования и науки области представило проект реализации программы «Школьное кафе». По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, в рамках проекта школьные пункты питания будут полностью обновлены. В столовых сделают ремонт и приобретут новую мебель.

«В ближайшие три года планируем открыть 134 «Школьных кафе», 27 из них заработают в следующем году, - рассказал Василий Орлов. - Финансирование на это будет предусмотрено как в региональном бюджете, так и в федеральном. В рамках проекта помещения отремонтируют, закупят новую мебель. Кроме того, планируем установить в кафе телевизоры, на экранах которых будут транслировать специально подготовленные ролики о здоровом питании, правилах безопасности и на другие темы. В первую очередь обновление коснется в крупных школ, где численность учеников более 500 человек».

По оценкам амурских специалистов, на создание одного школьного кафе необходимо минимум 1,5 миллиона рублей, максимум - 2,5 миллиона. Сумма затрат зависит от изначального состояния столовой. В некоторых городах и поселках Приамурья школьные кафе уже успешно работают. В их числе – города Благовещенск, Тында, Свободный, Шимановск, Сковородинский район.

Дизайн всех школьных кафе будет отличаться друг от друга. Как оформить помещение, будут совместно решать педагоги, родители и дети. При этом в оформлении будет выдержан единый стиль. Он будет соответствовать Стандарту оформления интерьеров общеобразовательных организаций, разработанный АНО «Центр развития территорий Амурской области».