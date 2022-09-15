Financial Times: производители энергоресурсов в США заявили о невозможности увеличения поставок в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производители сланцевого газа и нефти из США не смогут предстоящей зимой резко увеличили поставки энергоресурсов в Евросоюз, сообщает издание Financial Times.

"Соединенные Штаты не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти", - цитирует издание заявление главы инвесткомпании Quantum Energy Partners Уила Вэн Ло.

В публикации отмечается, что объемы поставок энергоресурсов из Штатов в Европу стали больше во время стремительного роста цен, но в в настоящее время экспорт СПГ и нефти в Евросоюз практически достиг своих максимальных значений.

Ранее сайт KP.RU писал, что цены на газ в Европе резко выросли. Также отмечалось, что энергетик Пикин заявил, что Россия поставила Европе ультиматум: газ в обмен на снятие технологических санкций.

Также ранее глава Франции Эммануэль предупредил, что зимой Европа столкнется с последствиями отказа от российского газа. По словам французского лидера, последствий возможного эмбарго на российские энергоресурсы Европа не увидит весной и летом 2022.