Вопрос отправки миротворцев ОДКБ в Армению не значится в ближайшей повестке Фото: REUTERS

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует отправлять миротворцев в Армению. Об этом сообщил журналистам начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в четверг, 15 сентября 2022 года.

Он напомнил, что главы государств ОДКБ обсуждали сложившуюся ситуацию во вторник, и пришли к выводу, что ее необходимо урегулировать путем дипломатических переговоров.

"О применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", - подчеркнул Сидоров.

По его словам, в организации надеются, что дальнейшие процессы будут проходить мирно, без применения оружия.

Напомним, версии произошедшего Баку и Еревана расходятся. Так, Азербайджан настаивает, что именно Армения начала перестрелку на границе государств, в то время как Ереван обвиняет азербайджанских военных в атаке с использованием артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.