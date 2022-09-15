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Общество15 сентября 2022 10:19

Верховный суд России лишил лицензии сайт “Новой газеты”

Судебная инстанция удовлетворила иск Роскомнадзора
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Верховный суд России лишил лицензии сайт “Новой газеты”

Верховный суд России лишил лицензии сайт “Новой газеты”

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора, который потребовал закрыть сайт "Новой газеты", сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: иск удовлетворить - прекратить деятельность СМИ", - огласил решение судья.

Поводом к обращению в суд стали два упоминания организаций без указания, что они выступают иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как отметила в ходе заседания представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.

"Предшествующее добросовестное поведение не оправдывает и не исключает нарушений, которые были допущены", - уточнила юрист.

Кроме этого, представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение было формальным, техническим и явно носило неумышленный характер, а после предупреждения ошибка была исправлена. Во втором случае маркировка отсутствовала, поскольку суд исключил организацию из перечня иноагентов (впоследствии это решение отменили и статус вернули). Прекращение деятельности издания он назвал “несоразмерным наказанием”.

Ранее сайт KP.RU писал, что Роскомнадзор потребовал отозвать регистрацию СМИ у "Новой газеты".