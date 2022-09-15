Верховный суд России лишил лицензии сайт “Новой газеты” Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора, который потребовал закрыть сайт "Новой газеты", сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: иск удовлетворить - прекратить деятельность СМИ", - огласил решение судья.

Поводом к обращению в суд стали два упоминания организаций без указания, что они выступают иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как отметила в ходе заседания представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.

"Предшествующее добросовестное поведение не оправдывает и не исключает нарушений, которые были допущены", - уточнила юрист.

Кроме этого, представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение было формальным, техническим и явно носило неумышленный характер, а после предупреждения ошибка была исправлена. Во втором случае маркировка отсутствовала, поскольку суд исключил организацию из перечня иноагентов (впоследствии это решение отменили и статус вернули). Прекращение деятельности издания он назвал “несоразмерным наказанием”.

Ранее сайт KP.RU писал, что Роскомнадзор потребовал отозвать регистрацию СМИ у "Новой газеты".