Верховный суд России лишил лицензии сайт “Новой газеты”
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Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора, который потребовал закрыть сайт "Новой газеты", сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: иск удовлетворить - прекратить деятельность СМИ", - огласил решение судья.
Поводом к обращению в суд стали два упоминания организаций без указания, что они выступают иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как отметила в ходе заседания представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.
"Предшествующее добросовестное поведение не оправдывает и не исключает нарушений, которые были допущены", - уточнила юрист.
Кроме этого, представитель "Новой газеты" указал, что первое нарушение было формальным, техническим и явно носило неумышленный характер, а после предупреждения ошибка была исправлена. Во втором случае маркировка отсутствовала, поскольку суд исключил организацию из перечня иноагентов (впоследствии это решение отменили и статус вернули). Прекращение деятельности издания он назвал “несоразмерным наказанием”.
Ранее сайт KP.RU писал, что Роскомнадзор потребовал отозвать регистрацию СМИ у "Новой газеты".