Мэр Кривого Рога сообщил о подрыве дамбы для снижения уровня воды в Ингульце

Александр Вилкул. Фото ИТАР-ТАСС Интерпресс Елена Никитченко

Для снижения уровня воды в реке Ингулец местные власти осуществили подрыв дамбы. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале в четверг, 15 сентября 2022 года

"Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами", - уточнил Вилкул, добавив, что подтопления в населенных пунктах все еще сохраняются.

По его словам, изначальной причиной аварии стал прилет крылатых ракет по гидротехническому сооружению.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил информацию о том, что Россия начала наносить удары по объектам инфраструктуры, подконтрольным Киеву. Чиновник также отметил "террористический характер действий" Украины, которые требуют адекватного ответа.

Напомним, в конце августа в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации заявили, что Воздушно-космические силы России уничтожили производственные цеха завода "Интервзрывпром" в Кривом Роге, отметив, что на мощностях данного завода делали взрывчатку для Вооруженных сил Украины.