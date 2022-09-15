Джузеппе Конте полагает, что Украина больше не должны получать военную помощь от Италии и Запада в целом Фото: REUTERS

Бывший итальянский премьер Джузеппе Конте публично выступил против новых поставок оружия Украине. По его мнению, Италия должна прекратить осуществлять военные поставки украинским властям.

"Мы против. Украинцы не нуждаются в новых поставках вооружений после четвертой партии, направленной Италией, которая, кстати, поставила совсем немного, лишь несколько бронемашин. Они уже прекрасно, массированно вооружены США и Великобританией", - заявил политик, являющийся лидером влиятельного общественно-политического "Движения 5 звезд", в прямом эфире национальной итальянской радиостанции Radio 24.

По мнению Конте, Италия и страны Запада в целом уже оказали на данном этапе вполне достаточную военную помощь Украине.

Ранее в российском МИДе сообщили, что поставленное Украине Западом оружие является легитимной целью для российских военных в ходе спецоперации. По словам главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, российские военные будут планомерно уничтожать каналы поставок западного вооружения Киеву.

В Минобороны РФ добавили, что российская армия регулярно наносит удары высокоточным оружием по военным объектам, куда прибывает западное оружие. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожают и прибывших на Украину для участия в боевых действия на стороне ВСУ иностранных наемников.