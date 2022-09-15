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Политика15 сентября 2022 10:32

Бывший премьер Италии Конте выступил против поставок оружия Украине

Влиятельный итальянский политик считает, что Западу нужно прекратить вооружать ВСУ
Александр КИСЛОВ
Джузеппе Конте полагает, что Украина больше не должны получать военную помощь от Италии и Запада в целом

Джузеппе Конте полагает, что Украина больше не должны получать военную помощь от Италии и Запада в целом

Фото: REUTERS

Бывший итальянский премьер Джузеппе Конте публично выступил против новых поставок оружия Украине. По его мнению, Италия должна прекратить осуществлять военные поставки украинским властям.

"Мы против. Украинцы не нуждаются в новых поставках вооружений после четвертой партии, направленной Италией, которая, кстати, поставила совсем немного, лишь несколько бронемашин. Они уже прекрасно, массированно вооружены США и Великобританией", - заявил политик, являющийся лидером влиятельного общественно-политического "Движения 5 звезд", в прямом эфире национальной итальянской радиостанции Radio 24.

По мнению Конте, Италия и страны Запада в целом уже оказали на данном этапе вполне достаточную военную помощь Украине.

Ранее в российском МИДе сообщили, что поставленное Украине Западом оружие является легитимной целью для российских военных в ходе спецоперации. По словам главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, российские военные будут планомерно уничтожать каналы поставок западного вооружения Киеву.

В Минобороны РФ добавили, что российская армия регулярно наносит удары высокоточным оружием по военным объектам, куда прибывает западное оружие. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожают и прибывших на Украину для участия в боевых действия на стороне ВСУ иностранных наемников.