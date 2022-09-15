Минздрав опроверг дефицит инсулиновых помп на Ставрополье

На Ставрополье опровергли дефицит инсулина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Ставропольского края прокомментировал ситуацию с поступающими от диабетиков жалобами на отсутствие инсулиновых помп. В ведомстве заверили, что в регионе есть все необходимое для болеющих сахарным диабетом пациентов.

Заместитель министра здравоохранения СК Ольга Листова объяснила, что диабетические помпы состоят из резервуаров и магистрали, то есть непосредственно устройства. И вот они бывают разного производства.

- Если говорить об обращениях по отсутствию, то речь идет о магистралях фирмы Medtronic. К сожалению, аукцион признали несостоявшимся, - цитирует Ольгу Листову Newstracker.

Но краевой Минздрав оперативно организовал закупку. Уже к началу сентября в регион поступили все инфузионные наборы для получения по рецепту врача.

- Информация по второму производителю «Акку-чек» следующая: все было закуплено своевременно и в полном объеме. Пациенты, пользующиеся товарами данного бренда, получают все без перебоев, - уточнила Ольга Листова.