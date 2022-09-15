Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны "хозяева своего слова": хотят - дают, хотят - забирают, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Самарканде на полях саммита ШОС.

"Они хозяева своего слова. Хотят - дают, хотят - забирают", - заявил глава российского государства, комментируя слова Раиси о недоговороспособности Соединенных Штатов и неспособности Евросоюза выполнять обещания.

Также президент РФ сказал, что страна никогда не признает введенных против нее санкций. Россия будет развивать и укреплять двусторонние отношения.

"Мы не выходили и не выходим из переговоров, но весь мир знает, что США недоговороспособны. И все убедились, что Евросоюз тоже в пассивной позиции, тоже не выполняют свои обещания", - подчеркнул он.

Ранее сайт KP.RU писал, что Владимир Путин поручил больше газа продавать дома, раз Запад не берет. Также в ответ на сырьевое эмбарго президент поручил пересмотреть программу газификации.

Также ранее российский лидер заявил, что коллективный Запад пытается уничтожить суверенную Россию. Владимир Путин отмечал, что западные страны преследуют геополитические цели, "дожимая" РФ.