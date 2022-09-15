Путин сообщил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии

Садыр Жапаров и Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Садыром Жапаровым на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг, 15 сентября 2022 года.

Глава государства обратил внимание на значительный рост товарооборота между этими странами. Так, в прошлом году увеличение составило 46,6%, а за пять месяцев 2022-го – 30%.

Владимир Путин также обратил внимание на экономическую поддержку Бишкека со стороны Москвы. В 2021-м ее объем составил 20 млн долларов.

Кроме того, между странами активно ведется торговля в энергетической сфере. Так, Россия – крупнейший поставщик энергоресурсов в Киргизию, напомнил российский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России после снижения товарооборота между этими странами на 65%. Первую тройку составили Китай, Нидерланды и Турция. В пятерку вошли Германия и Белоруссия. Топ-10 дополнили Южная Корея, Италия, Франция, Казахстан и Индия.