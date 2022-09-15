Авиация России нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

По данным Министерства Обороны РФ на 15 сентября 2022 года, российская армия уничтожила 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники силами авиации.

По данным Министерства обороны РФ на 15 сентября 2022 года, российская армия уничтожила 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники силами авиации. Отчет предоставил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

“В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники”, - говорится в отчете министерства.

Также ВС РФ уничтожили в Николаевской и Херсонской областях суммарно 500 военнослужащих ВСУ и 40 единиц боевой техники.

Ранее сайт KP.RU писал, что совместно с российской армией подразделения Донецкой и Луганской народных республик вытеснили бойцов ВСУ из поселка Майорск, который находится на севере Горловки.