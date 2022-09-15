Европарламент поддержал выделение 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине Фото: REUTERS

Европарламент в ходе пленарной сессии сегодня, 15 сентября, большинством голосов поддержал предоставление Украине новой части макрофинансовой помощи на сумму 5 миллиардов евро из анонсированных Еврокомиссией в мае 9 миллиардов евро, об этом говорят итоги голосования.

В поддержку предоставления этих средств выступили 534 депутата, против высказались 30 человек.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Европарламент одобрил выделение Украине 5 млрд евро.

Также ранее Еврокомиссия выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.