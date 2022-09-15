Читатели Die Welt раскритиковали Украину за требование к Германии поставить танки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали Украину за призывы к Германии поставить танки.

"Я бы хотел, чтобы Украина взяла на себя инициативу в мирных переговорах, а не постоянно выдвигала требования к Германии", -написал один из пользователей.

“Мне надоели призывы Украины, наше государство разваливается", - отметил другой.

"И снова требует Украина. Это как маленькие дети... Я хочу... Я хочу... Я хочу", - добавил другой пользователь.

"Шольц прав, что не поставляет Украине танки, - подытожили читатели.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.