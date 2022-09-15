Путин на встрече с председателем КНР высоко оценил сбалансированную позицию Китая по ситуации на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг, 15 сентября 2022 года.

"Попытки создания однополярного мира приобрели уродливые очертания. Для подавляющего числа государств на планете, - уточнил российский лидер. - Высоко оцениваем позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. В ходе встречи подробно разъясним нашу позицию".

Также Владимир Путин добавил, что Российская Федерация придерживается позиции одного Китая и осуждает провокации США в Тайваньском проливе.

Напомним, подробности переговоров лидеров Российской Федерации и Китая можно узнать в онлайн-трансляции на сайте KP.RU.