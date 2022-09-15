"Газпром" за восемь месяцев 2022 года увеличил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай на 60% Фото: REUTERS

10 сентября 2022 года Газпром установил новый суточный рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири", об этом сообщается на сайте холдинга.

"Отметим, что в сентябре поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта", - сказано в сообщении.

Как отмечают в компании, экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" ежедневно увеличивается, выходя за пределы оговоренных лимитов. Двусторонний контракт на поставку подписан между "Газпромом" и CNPC.

"Газпром" за восемь месяцев 2022 года увеличил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай на 60%.

Ранее сайт KP.RU писал, что многие иностранные подрядчики обанкротились после введения санкций. Газпром был для них монорынком, считает заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.