В Вологодской области льготную ипотеку дадут молодым семьям без детей

По словам губернатора области Олега Кувшинникова, за три с лишним года с начала действия программы льготными кредитами на жилье воспользовались 795 молодых и многодетных семей. Они получили льготные займы на жилье на общую сумму 881 миллион рублей.

В марте этого года размер процентной ставки, компенсируемой участникам программы за счет областного бюджета, увеличили с 3 до 4,5%. Фактическая ставка по займу сейчас составляет 5,8% как при покупке нового жилья, так и вторичного.

Вчера на заседании антикризисного штаба принято решение включить в число участников программы уже с 1 октября текущего года новую категорию – молодые семьи, пока не имеющие детей.

«Новая мера поддержки стимулирует повышение спроса на рынке жилья, а, следовательно, развитие отрасли строительства. Стройка – один из важнейших сегментов экономики, который тянет за собой развитие сопутствующих отраслей: производства строительных материалов, машиностроения, транспорта и других. И, конечно же, создаст новые рабочие места», - объяснил губернатор Олег Кувшинников решение антикризисного штаба.

Он также заявил о продлении программы региональной ипотеки до 1 марта 2026 года.