В Ницце бывший украинский военный избил соотечественниц, приняв их за россиянок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лишение свободы грозит бывшему солдату ВС Украины, который напал на двоих украинок в городе Рокбрюн-Кап-Мартен 11 сентября 2022 года рядом с Ниццей, об этом говорится в заявлении прокурора Ниццы Ксавье Бонома в соцсетях.

"12 сентября 2022 года две женщины украинского происхождения направили жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, которое было совершено в отношении них в городе Рокбрюн-Кап-Мартен накануне. В ходе допроса в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его", - уточняется в документе.

В интервью местному изданию Nice-Matin обе женщины уверяли, что нападавший на них был русским и что он ударил их, так как они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги.

По данным Nice-Matin, подозреваемый мужчина в действительности - бывший украинский военный, который объяснил полицейским в ходе допроса, что принял этих двух женщин за русских. Сегодня, 15 сентября, он предстанет перед судом, ему грозит до трех лет тюремного заключения и штраф в размере 45 тысяч евро, уточнил прокурор.

Ранее украинец избил 84-летнего пенсионера в Москве из-за спора о спецоперации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2022 года можно прочитать здесь.