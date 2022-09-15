Ллойд Остин Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы использовать ядерный потенциал для защиты Японии от гипотетических угроз со стороны Китая. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе переговоров с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада.

"Остин подчеркнул готовность Америки защищать Японию с использованием "всего арсенала наших традиционных и ядерных возможностей", - говорится в заявлении оборонного ведомства США по итогам встречи министров.

В релизе также сообщается, что глава Пентагона осудил действия Китая рядом с Тайванем и Японией, назвав их "агрессивными" и "провокационными".

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Вашингтон рассматривает варианты принятия пакета санкций в отношении Китая, чтобы удержать Пекин от возможной попытки вторжения на Тайвань.

Напомним, КНР выступила с призывом "одуматься, пока не поздно" к сторонникам независимости Тайваня. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Канцелярии ЦК Компартии Китая по делам Тайваня.

Он также рекомендовал избежать недооценки "твердой решимости и непоколебимой воли" Пекина отстаивать государственный суверенитет и территориальную целостность страны.