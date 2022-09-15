Журнал Lancet заявил о том, что американцы скрывали информацию о крайне опасных вирусах Фото: REUTERS

США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID. Об этом говорится в докладе комиссии по новой коронавирусной инфекции британского медицинского журнала Lancet.

По данным издания, американские власти и специалисты всячески скрывали подробности исследований различных опасных вирусов.

"Независимые исследователи на данный момент не провели расследования в лабораториях США, занимающихся лабораторными манипуляциями с подобными SARS-CoV-вирусами. Более того, Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов", - отмечается в материале.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о том, что с большой долей вероятности пандемия коронавирусной инфекции во всем мире случилась из-за того, что вирус был выращен искусственно, и в этом виновато ведомство США. С соответствующим заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его данным, в 2019 году в США на базе института имени Хопкинса прошли учения „Event-2019“, там отрабатывались действия в эпидемию вируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку