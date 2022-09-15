Лукашенко заявил, что пришло время принять Белоруссию в «шанхайскую семью» Фото: REUTERS

Белоруссии пора стать полноправным членом «шанхайской семьи», считает белорусский президент Александр Лукашенко, имея ввиду членство страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей «шанхайской семьи». Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути», – сказал политик на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином в Самарканде.

Как напомнил Лукашенко, Белоруссия начала сотрудничество с ШОС 12 лет назад, при этом это было «не спонтанно или случайно». По мнению белорусского лидера, сейчас на эту организацию смотрят «как на будущее и очень влиятельный полюс».

Напомним, Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022.

Как писал сайт KP.RU, Россия поддерживает стремление Белоруссии стать членом Шанхайской организации сотрудничества.